سفير إندونيسيا بتونس: تيسير منح التأشيرة إجراء هام لدفع التعاون الثنائى

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قال السفير الإندونيسى بتونس، زهير المصراوى، إن تيسير منح التأشيرة إجراء هام فى اتجاه دفع التعاون الثنائى فى المجالين الاقتصادى والسياحى، ودفع الحركة السياحية وتدفق السياح الاندونيسيين من خلال استقطاب السوق السياحية الآسيوية، على غرار إندونيسيا.



وأضاف خلال حواره مع وكالة الأنباء التونسية أننا نريد استثمار العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين فى الوقت الراهن وفى السنوات القادمة، معربا عن أمله فى إرساء تعاون ثنائى اقتصادى فى اطار رؤية شاملة واستراتيجية واضحة وناجحة.



وأكد أهمية إيجاد حلول لإشكالية التأشيرة من أجل اطلاق تعاون ثنائى فعلى فى كل المجالات الواعدة، خاصة الاستثمار والتجارة والتعليم العالى موضحا أن إجراءات التأشيرة يفتح أيضا الباب للتفكير من أجل إنشاء خط جوى مباشر بين تونس وإندونيسيا، بما يخلق حركة اقتصادية وسياحية واعدة بالنسبة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.



كما تحدث عن أهمية تعزيز حركة الصادرات التونسية نحو إندونيسيا والمتعلقة بعديد المنتجات، على غرار التمور، وزيت الزيتون والمنتجات البحرية والصناعات الحرفية، خاصة وأن السياسة الخارجية الاندونيسية منفتحة على التعاون والبحث عن أسواق جديدة.