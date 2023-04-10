زراعة الوادى الجديد تناقش استعدادات صرف الأسمدة للموسم الصيفى فى أبريل الجارى

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، عن عقد اجتماع لمناقشة بدء الموسم الصيفي وصرف الأسمدة اعتبارا من أول شهر أبريل الجارى، تنفيذا لتوجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو ضرورة أحكام الرقابة والسيطرة علي عمليات توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة بهدف وصولها إلى مستحقيها من المزارعين وتحت رعاية الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وبإشراف المهندس محمد كامل مدير التعاون الزراعي، والمهندسة نجلاء حسن السعداني المدير التنفيذي لكارت الفلاح بمحافظة الوادي الجديد، وبحضور الحاج محمود الشاذلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية، والمهندسين والمشرفين مستخدمي التابلت وماكينة نقاط البيع بمركز بالخارجة.
وناقش الاجتماع رصيد الأسمدة بمناسبة بدء الموسم الصيفي فقد تم تنزيل رصيد أسمدة علي كروت الفلاح للمزارعين، وتم التنبيه علي المشرفين بالوحدات الزراعية التأكد من تنزيل الحصر الزراعي للمزارعين، وإجراء التعديل للمزارعين في حالة الحاجة إلي تعديل حيازة-تصحيح اسم-رقم قومي أو إضافة او حذف قبل إجراء الحصر زراعي وربط الحيازة بالحصر حتي لاتتكرر نفس المشكلة التي قابلت بعض المزارعين في الموسم الشتوي.
كما جرى التأكيد علي كتابة نوع زراعات البرسيم ولا يكتفي بكلمة برسيم فقط، وإرفاق المستندات المطلوبة خاصة خطابات الصندوق-الاسم-الرقم القومي للإضافات الجديدة، وممنوع الصرف ورقيا نهائيا.
وأكد الحاج محمود الشاذلي علي استلام الأسمدة من المصانع وتسليمها للجمعيات عن طريق الكارت الذكي، تنفيذا لمنظومة حوكمة الأسمدة وضوابط توريد وتسلم محصول القمح، وقيام الجمعية المركزية بالتنسيق مع التعاون الزراعي (الجمعيات المحلية) برئاسة المهندس محمد كامل، لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلي صومعة الوادي الجديد بالخارجة مساهمة منهم في التيسير علي المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة