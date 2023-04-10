زراعة الوادى الجديد تناقش استعدادات صرف الأسمدة للموسم الصيفى فى أبريل الجارى

وناقش الاجتماع رصيد الأسمدة بمناسبة بدء الموسم الصيفي فقد تم تنزيل رصيد أسمدة علي كروت الفلاح للمزارعين، وتم التنبيه علي المشرفين بالوحدات الزراعية التأكد من تنزيل الحصر الزراعي للمزارعين، وإجراء التعديل للمزارعين في حالة الحاجة إلي تعديل حيازة-تصحيح اسم-رقم قومي أو إضافة او حذف قبل إجراء الحصر زراعي وربط الحيازة بالحصر حتي لاتتكرر نفس المشكلة التي قابلت بعض المزارعين في الموسم الشتوي.

كما جرى التأكيد علي كتابة نوع زراعات البرسيم ولا يكتفي بكلمة برسيم فقط، وإرفاق المستندات المطلوبة خاصة خطابات الصندوق-الاسم-الرقم القومي للإضافات الجديدة، وممنوع الصرف ورقيا نهائيا.

وأكد الحاج محمود الشاذلي علي استلام الأسمدة من المصانع وتسليمها للجمعيات عن طريق الكارت الذكي، تنفيذا لمنظومة حوكمة الأسمدة وضوابط توريد وتسلم محصول القمح، وقيام الجمعية المركزية بالتنسيق مع التعاون الزراعي (الجمعيات المحلية) برئاسة المهندس محمد كامل، لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلي صومعة الوادي الجديد بالخارجة مساهمة منهم في التيسير علي المواطنين.