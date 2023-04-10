وبحسب موقع "رومانيا إنسايدر" الإخباري الروماني، من المتوقع أن يتجاوز العقد 100 مليون يورو، لذا تجب الموافقة عليه من جانب البرلمان في رومانيا، ولم تذكر وزارة الدفاع الرومانية القيمة التقريبية المقدرة للصفقة.

ووفقا للوثيقة المرسلة إلى المشرعين الرومانيين، تشمل الصفقة 54 دبابة أبرامز تمت ترقيتها إلى M1A2 ، بالإضافة إلى 12 من المشتقات، وهي قيد الاستخدام من جانب الجيش الأمريكي.

كما ستشمل الصفقة ذخيرة وأجهزة محاكاة للتدريب، ومن المتوقع أن يبدأ برنامج الشراء هذا العام.