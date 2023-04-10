اليوم السابع
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رفع أتوبيس اصطدم بعمود خط مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم.. صور

الإثنين، 10 أبريل 2023 02:15 م
رفع أتوبيس اصطدم بعمود خط مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم.. صور اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم
كتبت - مرام محمد

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رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة أتوبيسا تابعا لإحدى الجامعات اصطدم صباح اليوم الإثنين بعمود خط مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم، دون أن يتأثر جسم العمود، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.
 
وفور ورود البلاغ، توجهت قوة من إدارة مرور الجيزة وكافة الإدارات المعنية لمحل البلاغ وتم رفع الأتوبيس وأثار الحادث بالكامل وتسيير حركة المرور.
 
يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة التواجد الميداني واتخاذ اللازم في حال وجود أي معوقات.
 
جدير بالذكر أن غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت اليوم بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الواحات الصحراوى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الواحات، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها و4 أطفال وتم المتوفية الى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم (1)
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم

 

رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم (2)
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم

 

رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم (3)
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم 

 

رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم (4)
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم 

 

رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم (5)
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم 

 

رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم (6)
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم 

حوادث

الجيزة

مرور الجيزة

حي العمرانية



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