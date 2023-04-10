اليوم السابع
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رئيس نقابة العاملين بالصحافة: مسلسل الكتيبة 101 من أهم الأعمال الفنية في رمضان

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:26 م
رئيس نقابة العاملين بالصحافة: مسلسل الكتيبة 101 من أهم الأعمال الفنية في رمضان مسلسل الكتيبة 101
كتب محمود راغب

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أشاد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، بمسلسل الكتيبة 101، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إلى أن هذا العمل من أهم المسلسلات التى يحرص على متابعتها خلال دراما رمضان 2023.
 
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن مسلسل الكتيبة 101 يأتى امتداداً لمسلسل الاختيار الذى لاقى اعجاب ومتابعة شريحة كبيرة من الجمهور تنتظر مثل هذه الأعمال الفنية التى تجسد تضحيات أبناء القوات المسلحة وتعزز قيم الولاء والانتماء وتكشف مخططات الإرهاب.
 
ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه.
 
وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

مسلسل الكتيبة 101

الكتيبه 101



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