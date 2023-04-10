رئيس نقابة العاملين بالصحافة: مسلسل الكتيبة 101 من أهم الأعمال الفنية في رمضان

كتب محمود راغب

أشاد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، بمسلسل الكتيبة 101 ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إلى أن هذا العمل من أهم المسلسلات التى يحرص على متابعتها خلال دراما رمضان 2023.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن مسلسل الكتيبة 101 يأتى امتداداً لمسلسل الاختيار الذى لاقى اعجاب ومتابعة شريحة كبيرة من الجمهور تنتظر مثل هذه الأعمال الفنية التى تجسد تضحيات أبناء القوات المسلحة وتعزز قيم الولاء والانتماء وتكشف مخططات الإرهاب.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه.