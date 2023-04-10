رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير مجتمع "جزيرة الوراق العمرانى"

كتبت هند مختار – تصوير سليمان العطيفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراق العمراني؛ وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "نحرص على المتابعة الدورية لموقف تطوير المجتمع العمراني "جزيرة الوراق" الذي تتولى تطويره وزارة الإسكان."

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة حصول أهالي الجزيرة على التعويض الرضائي المناسب، سواء من وحدات بديلة، أو تعويض مالي أو خلافه.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أنه بالإضافة إلى آليات التعويض السابقة، تمت الموافقة في اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير أراض بديلة في مدينتي "أكتوبر الجديدة" و"حدائق أكتوبر" بدلًا من قطع الأراضي الصغيرة في الجزيرة، كما تم توفير عدد من الوحدات السكنية البديلة في عدة مدن جديدة، وكذا في مشروع أرض المطار بإمبابة.

وفي غضون ذلك، عرض المهندس أسامة شوقي البيانات الأساسية للجزيرة، والمخطط الاستراتيجي لإنشاء مجتمع عمراني "جزيرة الوراق"، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة التي تحوزها هيئة المجتمعات العمرانية -حتى الان- تمثل 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، بواقع 919 فدانًا، من بينها 851 فدانًا كانت مملوكة للأهالي.

كما استعرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة (الإسكان والمرافق)، موضحًا أن إجمالي الأبراج بالمرحلة العاجلة يبلغ 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة سكنية، وأنه جار العمل على تنفيذ 50 برجًا بإجمالي 2184 وحدة سكنية.

كما استعرض موقف تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة ويشمل ذلك أعمال الكهرباء، ومنطقة الخدمات الرئيسية والتي تشمل محطة تنقية مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومحطة محولات الكهرباء، والسنترال الرئيسي، كما استعرض موقف توصيل الغاز الطبيعي.

وعرض رئيس جهاز الوراق موقف بدائل التعويضات المختلفة المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأهالي الجزيرة، والتي تشمل تعويضات مادية وأخرى عينية.

وشملت التعويضات العينية وحدات سكنية (السكن البديل بالمدن الجديدة داخل وخارج الجزيرة) وقطع أراض سكنية في حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وكذا أراض زراعية بمدينة السادات، كما استعرض رئيس جهاز الوراق، موقف تأثيث الوحدات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر.