دمار نحو 40 متجرا في حريق هائل داخل سوق بولاية "أتر برديش" الهندية

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اندلع حريق هائل في سوق يضم العديد من المتاجر في منطقة بمدينة كانبور بولاية أتر برديش شمالي الهند، ما أدى إلى احتراق نحو 40 متجرا.



وقال مسئولو إدارة إطفاء الحريق بمدينة كانبور - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الاثنين - إن الحريق نشب في أحد المتاجر وسرعان ما انتشر للهياكل الأخرى.



كما أشاروا إلى أنه لم يتم تأكيد السبب الدقيق لاندلاع الحريق، وأنه تم الدفع بمركبتي إطفاء إلى موقع الحادث لإخماد الحريق، مؤكدين أن الوضع تحت السيطرة.



كما لفت مسئولو إدارة الإطفاء إلى أن من بين المتاجر المتضررة، أربعة تم تدميرهم بالكامل من جراء الحادث، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات حتى الآن.