اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 05:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خالد الجندى: يمكن تطهير المال الحرام بهذه الطريقة.. فيديو

الإثنين، 10 أبريل 2023 04:58 م
خالد الجندى: يمكن تطهير المال الحرام بهذه الطريقة.. فيديو الشيخ خالد الجندى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه طالما صدقت التوبة من الحرام، يمكن للعبد أن يغسل نفسه من المال الحرام عن طريق الصدقة على أى مصارف خير مستشفيات إطعام طعام ما عدا المساجد، مستشهدا بالحديث الشريف ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ :ِإذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ .. من جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج  "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "يا رب تكون توبته خالصة لله، هو هيتصدق بالمال الحرام ولن يكون عليه أجر، ولكن يتشال عنك الوزر والمعصية اللى ارتكبتها، يعنى لو أخدت رشوة فى مصلحة ما وخلاص كل شخص ذهب إلى حالة وأنت مش عارف فين صاحبها والمووضع انتهى على كده خرج قيمة الرشوة صدقة فى أى مكان بس أوعى المساجد وبيوت الله ابعد عنهم المال الحرام، يبقى أنت كده يتشال من عنك الوزر فقط لكن مش هتأخد أجر الصدقة".

 

واستكمل الجندى: "بعد كده ربنا هيكرمك وهيكون معاك مال حلال طلع منه صدقة وزكاة، وربنا هيقبل منك وهتأخد الأجر والثواب وكمان هيتشال عنك أى وزر، وربنا يتقبل كل عمل صالح ويبعد عنا وعنكم المال الحرام".


الشيخ خالد الجندى

قناة الناس

المال الحرام

الشركة المتحدة



الموضوعات المتعلقة

أحمد الطلحى بـ"قناة الناس": الله يحب الأوفياء فكونوا منهم.. فيديو

الأحد، 09 أبريل 2023 05:20 م

متى تجب الطهارة للمرأة الحائض في رمضان؟.. هاني تمام يُجيب لـ"قناة الناس"

السبت، 08 أبريل 2023 11:54 م

نادية عمارة بـ"قناة الناس": اللهم ارزقنا نصرا من لدنك تدفع به عنا مكر كل ذي مكر

السبت، 08 أبريل 2023 11:53 م

مصطفى حسنى لـ"قناة الناس": تحمل مسئولية إعادة بناء قيمتك الذاتية

السبت، 08 أبريل 2023 10:16 م

أحمد الطلحى بـ"قناة الناس": زيارة الناس وودهم لها ثواب كبير عند الله.. فيديو

السبت، 08 أبريل 2023 05:45 م

عمرو الورداني لقناة الناس: توقفوا فورا عن انتقاد الأبناء وشاركوهم بالآراء

السبت، 08 أبريل 2023 05:43 م

عمرو الوردانى بـ"قناة الناس": توقفوا فورا عن انتقاد الأبناء وشاركوهم بالآراء

السبت، 08 أبريل 2023 05:27 م

أحمد الطلحى بـ"قناة الناس": زيارة الناس وودهم لهما ثواب كبير عند الله.. فيديو

السبت، 08 أبريل 2023 04:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة