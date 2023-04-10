حفيد أبو العينين شعيشع يهدى معهد الشيخ الأزهرى فى بيلا مجموعة صور لجده

كفر الشيخ- محمد سليمان

أهدى صفي الدين مصطفى أحمد شعيشع، حفيد القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع ، «نجل ابن شقيقه»، مجموعة صور خاصة بالشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، لمعهد فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تمهيداً لوضعها في حرم المعهد.

وسلّم «شعيشع»، الصور إلي إدارة بيلا الأزهرية، بحضور كل من: الشيخ محمد أباظة، مدير عام إدارة بيلا الأزهرية، والشيخ منصور خاطر، وكيل الإدارة، وعلي البانوبي، موجه اللغة الإنجليزية بالإدارة، والكاتب والباحث مصطفى عنز، جامع تراث القارئ الراحل، وعدد من القيادات الأزهرية.

وأوضح «شعيشع»، أن الصور المُهداه للشيخ أبو العينين شعيشع هي نسخ من صور له في شبابه، وصورة له أثناء تلاوته القرآن الكريم في هيئة الإذاعة البريطانية الـ«BBC»، وصورة له أثناء مرافقته للرئيس الراحل محمد أنور السادات في زيارة خارجية، وصورة له مع شقيقه الأكبر الشيخ أحمد شعيشع أثناء تسجيل القرآن الكريم في الإذاعة المصرية.

ووجّه «شعيشع»، الشكر إلي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعد إطلاق اسم جدّه الراحل على معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين، مشيراً إلي أن هذا التكريم هو تكريم لكل أهل القرآن الكريم، كما خصّ بالشكر الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأشاد الشيخ محمد أباظة، مدير عام ادارة بيلا الأزهرية، بالصور المُهداه إلي معهد الشيخ أبو العينين شعيشع الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين ببيلا، لافتاً أن الشيخ «شعيشع» هو أحد أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، وهو فخر لكل أبناء محافظة كفر الشيخ الذي ينتمي إليها.

وثمّن الكاتب والباحث مصطفى عنز، جامع تراث القارئ الراحل، قرار إطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، علي معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين، لافتاً أن هذا القرار أثلج صدور جميع أبناء مدينة بيلا بشكل خاص ومحافظة كفر الشيخ بشكل عام، وهو بمثابة تكريم لكل حملة كتاب الله.

كان المجلس الأعلى للأزهر الشريف قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2023 على إطلاق اسم فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، على معهد بيلا الإعدادى الثانوى بنين بمدينة بيلا، نظراً لمكانته في العالم العربي والإسلامي، والذي جاء تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ بإطلاق اسم الشيخ علي ذات المعهد في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2022.

جدير بالذكر، أن الشيخ أبو العينين شعيشع، يُعد واحداً من أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، حيث وُلد في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، في 12 أغسطس من عام 1922، وتُوفي فى 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز الـ88 عاماً، قضى خلالها رحلة عامرة فى تلاوة القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها.