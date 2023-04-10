حال التلاعب بالأسعار.. طرق تقديم شكوى فى مديرية تموين الجيزة

كتبت - مرام محمد

تستقبل مديرية التموين بالجيزة شكاوى المواطنين حول المغالاة في ارتفاع أسعار السلع وأيضا شكاوى عدم التزام المحال التجارية بكتابة الأسعار على السلع بشكل واضح عبر خدمة واتس آب على رقم التليفون 01100962634.

وأكدت المديرية تكثيف الحملات الرقابية اليومية على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق العامة لضبط الأسعار ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع من قبل التجار خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك المرور على جميع الأنشطة التموينية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتتلقى غرفة عمليات محافظة الجيزة أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى مغالاة فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

يُذكر أن جهود الحملات الرقابية على الأسواق بالجيزة خلال شهر، أسفرت عن ضبط 154 طن سلع غذائية وتموينية بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمة من قبل الدولة بحوزة مخالفين بإجمالي 2776 قضية تموينية.