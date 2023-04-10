ثقافة الوادى الجديد: ختام فعاليات ورشة التدريب على حرفة الثوب الواحاتى بقرية القصر

ويتميز الثوب الواحاتى بثبات ألوانه بصورة دائمة ما بين اللونين الأسود والأحمر، بالإضافة لخطوط التطريز اليدوى والمشغولات المزركشة بحرص، حيث يتم تدريب الفتيات على صناعة الثوب الواحاتى بنفس المواصفات القديمة دون تعديل أو تبديل ويستغرق الثوب الواحد حوالى 15 يوما، وقد يصل إلى شهر كامل للانتهاء من العمل فى الثوب الواحد لكونه يعتمد على الشغل اليدوى فقط ويشمل عدد كبير من التعقديات فى التفصيل والتطريز .

ويتكون الثوب الواحاتى من الجلباب والطرحة والبيشة والإيشارب وجميعها بمقاسات واحدة لكل سيدة ويتم خياطتها بالكامل يدويا بنظام الغرز السحرية وبعدها يجرى تنفيذ الرسومات والزركشه والتطريز وفقا لنوع الثوب والمناسبة التى يتم استخدامها لأجله ويغلب عليها اللون الأسود والاعتدال فى اختيار الألوان طبقا للمناسبة التى ترتدى فيها السيدات الثوب الواحاتى.





