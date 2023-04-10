تنورة وفنون شعبية.. تعرف على أمسيات ليالى رمضان فى البحيرة (صور)

البحيرة - ناصر جودة

تشهد محافظة البحيرة، حالة من الإبداع، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية المختلفة، التى أطلقت باقة من الأمسيات الدينية والثقافية، التى تهدف فى الأساس إلى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين، والارتقاء بالذوق العام.

ولم تقتصر الأمسيات الرمضانية على المؤسسات الثقافية والفنية فقط، بل تعدتها إلى الجهود الأهلية التى تسابقت فى إحياء ليالى رمضان بطريقتها الخاصة، وأقامت عددا كبيرا من الخيم الرمضانية بسماتها التراثية المبهجة، والتى قدمت فيها الفقرات الرمضانية والفنون الشعبية بالاضافة الى وجبات الافطار والسحور الشهيرة.

"اليوم السابع" حاول الاقتراب من هذا المشهد الرمضانى المميز، ورصد لأهم الفاعليات الثقافية والفنية بالبحيرة.

البداية مع حفلات "الخيمة" التى أطلقتها وزارة الثقافة، لإحياء ليالي رمضان بعدة أماكن، منها المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بدمنهور وكذلك نادى دمنهور للألعاب الرياضية والذى شهدت حفلاته تفاعل كبير من الجمهور .

وقال محمد البسيونى وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، إن حفلات ليالى رمضان الثقافية والفنية هو برنامج ينتظره أهالى البحيرة كل عام وذلك لفقراته المميزة التى تضم الأغانى التراثية والبرامج الموسيقية المتنوعة التى تمزج بين الفن والإنشاد الديني والتراث الشعبي وتحمل في طياتها الثقافة المصرية الأصيلة، مضيفًا أنه تم مراعاة أن يتم تقديم ليالى رمضان بعدد من الأماكن المختلفة مثل مسرح مكتبة دمنهور ونادى الألعاب الرياضية وذلك لاستهداف شرائح مختلفة من الجمهور خاصة من الشباب المتعطش للثقافة والفنون الهادفة.

فيما أكد أحمد الهواش مدير مكتبة دمنهور العامة وجود خطة متكاملة لإحياء ليالى رمضان الثقافية والفنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية خاصة وزارة الثقافة، مضيفًا أنه من المقرر أن تواصل المكتبه امسياتها وحفلاتها الرمضانيه بشكل مجانى بالإضافة إلى إقامة ورش فنية للأطفال طوال أيام الحفلات.

وأوضح الهواش أن ليالى رمضان تضم عروض فرقة مكتبة مصر العامة بدمنهور للتراث الشعبي التى تقدم أول عروضها وكذلك عروض التنورة وفرقة كورال أطفال كفر الدوار وعرض فرقة البحيرة للفنون الشعبية، مشيرًا إلى أن حفلات ليالى رمضان بمكتبة مصر العامة تضم أيضًا عروضًا مميزة لعدد من الفرق الفنية منها عروض فرقة فنون متحدي الإعاقة وفرقة أوبرا عربي وفرقة مصطفي كامل للموسيقى العربية، إلى جانب حفل الختام مع الشيخ زين محمود وفرقته الموسيقية لتقديم أشهر الابتهالات الدينية والتواشيح الإسلامية.

وفى هذا السياق تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عدة فاعليات ثقافية وفنية بمناسبة شهر رمضان المبارك على مسرح أوبرا دمنهور منها حفلا مميزا للشيخ محمود التهامى الذى يقدم باقة من أشهر الأشعار الصوفية وكذلك حفلا لفرقة نور النبي للإنشاد الديني بالإضافة إلى أمسيتين ضمن نشاط الصالون الثقافى لأوبرا دمنهور منها ليلة رمضانية بروح صوفية بمشاركة عدد من الشعراء والأدباء وعلماء الازهر الشريف.

ولم تقتصر أمسيات شهر رمضان بالبحيرة على المؤسسات الحكومية فقط بل تعدت إلى المنظمات الأهلية والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى اللذين دشنوا عدة فاعليات رمضانية حافلة.

وقال الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة، إن شهر رمضان المبارك يعكس روح التسامح والود بين جميع البشر على اختلاف فئاتهم ولذلك كانت نقابة الصيادلة على هذا النهج لترسيخ قيم الحب والألفة بين الصيادلة فى هذا الشهر الكريم من خلال الأمسيات الرمضانية وحفل الافطار السنوى للصيادلة الذى ضم شيوخ المهنة وشبابها إضافة إلى كافة الشخصيات العامة ورموز العمل العام بالمحافظة.

فيما قال الدكتور أحمد قطرى أمين نقابة الاطباء بالبحيرة أن النقابة لها تاريخ فى الفاعليات الثقافية المتواصلة حتى اليوم، مضيفًا أن هناك عدة فاعليات ثقافية وفنية تقيمها نقابة الأطباء خلال شهر رمضان منها استضافة فرق الموسيقى العربية والإنشاد الدينى بالإضافة إلى إفطار رمضان الذى يعكس روح المحبة وهو بمثابة "لم للشمل" بين الأطباء وأسرهم.

ووسط الفاعليات الرمضانية المبهجة يأتى حفل السحور الرمضانى المميز الذى إقامه قبطيان وهما الدكتور بشاره عبد الملك ورضا فوزى المحامى بنادى ألعاب دمنهور تحت شعار سحور المحبة .

وقال دكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى ومدير العلاقات العامة بمطرانية البحيرة شهر رمضان المبارك هو يمثل عيدا ومناسبة سعيدة لكافة فئات الشعب المصرى سواء مسلمين أو أقباط، مضيفًا أن إقامة افطار وسحور المحبة هو تقليد سنوى يتبعه عدد من الأقباط لترسيخ قواعد الوحدة الوطنية الثابته فى مصر منذ فجر التاريخ.



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (1)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (2)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (3)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (4)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (5)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (6)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (7)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (8)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (9)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (10)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (11)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (12)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (13)



أمسيات ليالى رمضان بالبحيرة (14)