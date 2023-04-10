تلاميذ مدرسة يقدمون فقرة نشاط عن الحضارة الفرعونية.. صور

كتب محمود طه حسين

قدم تلاميذ مدرسة النصر للغات التابعة للمعاهد القومية، التى تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتديرها، فقرة نشاط عن تاريخ الحضارة الفرعونية، كما تم استعراض صور الأهرامات وبعض النقوش الفرعونية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك اهتماما بتوعية الطلاب بالحضارة المصرية والتى تعتبر من أعرق الحضارات على مر التاريخ، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات القومية والمبادرات التى تطلقها الدولة، كما شهد الحفل اوبريت غنائي بعنوان تحيا مصر لتلاميذ الروضة.

حضر فعاليات الحفل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، كما رافق الوزير فى زيارته محمد عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ومحمد عطية مدير الإدارة العامة للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للامناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والدكتورة إيمان حسن مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة.

ووجه الدكتور رضا حجازي جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية فى وقت سابق بتنظيم احتفالية "قادرون مبدعون"، وذلك تمهيدًا لإقامة احتفالية كبيرة بالوزارة تضم أكبر عدد من المسئولين لتكريم هؤلاء الطلاب وأسرهم.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في الاحتفالية، أنه صدر القرار الوزاري الخاص بتقييم الطلاب ذوي الهمم في امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث تم تعديل الورقة الامتحانية لتشتمل على أسئلة موضوعية ( اختيار من متعدد) بنسبة 100٪؜ لطلاب الإعاقة الذهنية، وباقى الإعاقات تتضمن 85% أسئلة موضوعية و15%أسئلة مقالية.