"تعليم الوادى الجديد" تعلن نتائج مسابقة أفضل مدرسة استقبلت شهر رمضان

وأسفرت النتائج عن فوز مدرسة القلمون التابعة لإدارة الداخلة بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية، ومدرسة صلاح الدين الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية المركز الأول للمرحلة الإعدادية ومدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة المركز الأول للمرحلة الثانوية، وهنا وكيل التعليم بالمحافظة المدارس الفائزة على أن يتم التكريم ومنح الجوائز بحفل ختام الأنشطة الرمضانية.

وكان قطاع التعليم بالمحافظة أعلن عن تنفيذ مسابقة لأفضل مدرسة تستقبل شهر رمضان الكريم للمراحل الثلاث ابتدائي اعدادي ثانوي ( عام وفني) ومدارس التربية الخاصة بالتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية.

وشملت مجالات التقييم الاهتمام بالمدرسة من حيث ( المبنى المدرسى وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب و الشكل الجمالي للمدرسة ) و خطة استقبال شهر رمضان ( مراسم الاستقبال الاولي ، ندوات وورش العمل المنفذة ، تنفيذ المسابقات الرمضانية ، تنفيذ البرامج والانشطة المختلفة ) و التواصل بين المدرسة والمؤسسات الاخرى ( مجلس الامناء ، أولياء الامور ،مؤسسات المجتمع المدني ، المؤسسات الحكومية المختلفة) و مشروعات متميزة داخل المدرسة ( برامج مبتكرة - مبادرات رمضانية ).

وتمثلت أهداف المسابقة في الإهتمام بالأنشطة الإجتماعية والثقافية والدينية والفنية داخل المدارس تفعيل دور المدرسة فى إكساب الطلاب الأخلاق الحميدة، وتنمية الحس الفني والذوق العام ، والتواصل بين المدرسة وبين مؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على الطلاب فضلا عن الإهتمام بالمدرسة كبيئة تعليمية جاذبة وخلق روح التنافس بين المدارس في الأنشطة المختلفة .

وجرى تقييم المدارس على مستوى الإدارة التعليمية التابعة لها، طبقا لبنود التقييم، واختيار أفضل مدرسة من كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى المديرية و إعلان المدارس الفائزة ومنحهم الجوائز بحفل ختام المسابقات.