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تعرف على مواعيد ضخ المياه لمناطق الغردقة بعد تعديلها

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:57 ص
تعرف على مواعيد ضخ المياه لمناطق الغردقة بعد تعديلها مياه الشرب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن تعديل مواعيد ضخ المياه لمناطق المختلفة بمدينة الغردقة، حيث من المقرر أن يتم ضخ المياه اليوم الإثنين بمناطق مجاويش  الإنتر ومبارك 6.
 
ويتم ضح المياه غدا الثلاثاء، بمناطق السنتر الليبي والمستلزمات السياحية، وناصر والمسروعات وعمارات 608، الهاى جيت، فرق الأمن، ابو عشرة، والمدينة الجامعية ومناطق علام، وكذلك الهلال والموظفين وشارع باتا، الشبان والكنيسة، مسجد الرحمن ومبارك 7 وبلوكات الأحياء.
 
ويتم ضخ يوم الأربعاء لأماكن ابو العباس وشيرى والمدارس وحفر الباطن، والتقوى ومجاهد والسلخانه،  والزراعة، يوم الخميس يتم الضخ لمناطق اللؤلؤة والفيروز ومبارك 11 و12و 13و14، والجوهرة والسلام والعرب وفلفل، الشيخ محمود شارع البازرات .
 
كذلك يتم الضخ يوم الخميس لمناطق النجدة والسلام والشيخ شحات، وأبو جميعه، والبدارى والصالة المغطاة. 
 
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البحر الاحمر

اخبار المحافظات

مواعيد ضخ المياه

شركة مياه الشرب

الغردقة



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