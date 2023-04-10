تشريح جثة طالب لقى مصرعه على يد شقيقه نتيجة خلافات عائلية في الهرم

كتب: أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة طالب لقى مصرعه على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية بالهرم ، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وفيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقه بالهرم، نتيجة خلافات عائلية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل طالب نتيجة تعرضه لاعتداء بمنطقة الهرم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن المجني عليه تعرض لاعتداء على يد شقيقه، نتيجة خلافات عائلية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.