تجديد حبس 3 أشقاء قتلوا سائق لودر بالمنوفية بسبب خلافات على الجيرة

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس أشقاء قتلوا سائق لودر بقرية ميت الموز التابعة، عقب تعديهم عليه بسبب مشكلات الجيرة، 15 يوما أيام على ذمة التحقيقات

وتمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية إلقاء القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق لودر بقرية ميت الموز التابعة ، عقب تعديهم عليه بسبب مشكلات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.