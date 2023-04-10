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انقطاع التيار الكهربائي عن 4 مناطق بقرى مركز طوخ اليوم لأعمال الصيانة

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:47 ص
انقطاع التيار الكهربائي عن 4 مناطق بقرى مركز طوخ اليوم لأعمال الصيانة انقطاع كهرباء
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة آمال بركات وكيل الوزارة، فصل الكهرباء اليوم الإثنين، الموافق 10 أبريل الجاري، من الساعة العاشرة صباح اليوم، وحتى انتهاء أعمال الصيانة الطارئة على مغذى العمار والخط الرئيسي بمركز طوخ.

وكشفت المديرية، فى بيان لها، عن أن المناطق المتأثرة بالفصل هي مناطق "المنشية بالحدادين -إمياي - الشرق الأوسط – دحروج".

وأوضحت كهرباء القليوبية، أنه جرى إبلاغ المناطق المتأثرة بالفصل لتدبير احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار، منعا لوقوع أى مشكلات، موضحة أنه سيتم العمل على إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة بالمنطقة.

 


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