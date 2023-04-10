اليوم السابع
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اليوم ندوة تعريفية عن المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:34 ص
اليوم ندوة تعريفية عن المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن انعقاد ندوة تعريفية وبرنامج تدريبي للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، لتعريف المواطنين بكيفية الاشتراك في المسابقة.

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن الندوة سيحضرها كل من الدكتور محمود محيي الدين، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية.
 
شروط التقدم لمسابقة المشروعات الخضراء ما يلي: 
 
1- أن يكون المشروع جغرافيا داخل نطاق محافظة الإسماعيلية.
 
2- أن يكون تم تنفيذ المشروع بالفعل وله نتائج دالة.
 
3- أن يتضمن المشروع مكونا تكنولوجيا، ويكون له خاصية الاستدامة البيئية. 
 
4- تقديم إقرار كتابي بالملكية الفكرية للشروع والمسؤولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.
 
5- لا يحوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات، أو أعضاء لجان التحكيم، ترشيح مشروعات خاصة بهم أو لذويهم.
 
6- تقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أي جوائز أخري ضمن فئة المرحلة الأولى. 
 
7- يُشترط للحصول علي الحائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.
المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (1)
المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (1)

المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (2)
المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (2)

المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (3)
المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (3)

المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (4)
المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (4)

المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (5)
المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (5)

المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (6)
المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (6)

المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (7)
المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (7)

المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (8)
المشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية (8)
 
 

 


الاسماعيلية

المشروعات الخضراء

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محافظة الاسماعيلية



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