اليوم السابع: الرئيس السيسى يتابع تطورات سير العمل فى المتحف المصرى الكبير

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية زيارة الرئيس لقسم أول مدينة نصر تكشف جهود الشرطة العصرية بالجمهورية الجديدة.

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استقرار.. أمان.. جودة حياة.. زيارة الرئيس لقسم أول مدينة نصر تكشف جهود الشرطة العصرية بالجمهورية الجديدة.. الانضباط والالتزام والتقنيات الحديثة أسلحة أقسام ومراكز الشرطة لخدمة المواطنين.. وضابطات حقوق الإنسان يسطرن مشاهد إنسانية داخل المواقع الشرطية



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كواليس لقاء المنسق العام للحوار الوطنى بقادة المنظمات الحقوقية.. المشاركون يعرضون رؤيتهم للقضايا المطروحة وشواغل المجتمع الحقوقى المصرى.. ويؤكدون أهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.. ضياء رشوان: الحوار الوطنى موجه لكل فئات وطوائف المجتمع.. ومجلس الأمناء حريص على تهيئة الأجواء لحوار بناء.. نجاد البرعى: اللقاء إيجابى ومثمر.. وتحدثنا بصوت واحد أكبر مكسب لنا



