النمسا تمدد صلاحية تصاريح طالبى اللجوء الأوكرانيين تلقائيا

كتب أحمد علوى

أعلنت وزارة إعادة دمج الأراضى المحتلة مؤقتًا فى أوكرانيا، الأحد، أن السلطات النمساوية قامت تلقائيًا بتمديد صلاحية التصاريح لطالبى اللجوء من أوكرانيا.

وذكرت الوزارة عبر تطبيق تليجرام وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، أن "طالبى اللجوء الذين لجأوا إلى النمسا يتم تمديد بطاقة هوية النازحين قسرًا تلقائيًا".

وأوضحت الوزارة أن الهيئة المعنية ستقوم بإرسال البطاقات بالبريد المسجل إلى عنوان تسجيل المتقدمين وفى حال لم يكن هناك أحد لاستلام الخطاب وقت التسليم، فسيتم إيداعه فى أقرب مكتب بريد.

وأضافت وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية أن المهاجرين قسريًا من أوكرانيا سيكون لديهم وصول أسهل إلى سوق العمل النمساوي.

وكان قد أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا الخميس الماضى، تأييد بلاده للمذكرة الدولية باعتقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وذكر الوزير أن النمسا بصفتها واحدة من 33 دولة قامت بحملة نشطة من أجل إنشاء محكمة خاصة فى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالعمل العدوانى الروسي.

واعتبر وزير الخارجية أن مذكرة التوقيف الدولية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بمثابة إشارة حقيقية وجادة حتى ضد رؤساء الدول.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد ألقى خطابًا أمام البرلمان النمساوى، فى وقت سابق، دعا فيه إلى مزيد من التضامن مع أوكرانيا.