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المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته 6 قطع حشيش فى الإسكندرية

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:53 ص
المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته 6 قطع حشيش فى الإسكندرية المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم، بمعاقبة المتهم المتهم "م.ع.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.


تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 17413 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، قيام المتهم "م.ع.م" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، وعلي إثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية، انتقلت قوة أمنية لمكان تواجد المتهم، فأبصرته يسلم أحد عملائه قطعة لمخدر الحشيش، فتم ضبطه ولاذ العميل بالفرار، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 6 قطع لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة، تبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه لمخدر الحشيش ووزنت 5.67 جرام، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقانون الملحق الاول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان ، لذلك قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



 


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عقوبة الاتجار بالمخدرات

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