المؤبد لمعلم و3 سنوات لشقيقه قتلا سيدة وشرعا فى قتل والدها فى خصومة ثأرية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم ع.ع.ا" مدرس بالسجن المؤبد كما عاقبت شقيقه المتهم "ع.ع" مشرف أول اجتماعى بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بقتل المجنى عليها "ز.ا.ع" والشروع في قتل والدها "ا.ع"بأن أطلقا عليهما النيران من أسلحة آلية بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين مصطفى محمد سلطان ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها وإصابة والدها بطلقات نارية وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما فقاما المتهمين بإطلاق النار على والدها إلا أنها حولت احتضانه ومفاداته مما أسفر عن مقتلها وإصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ع.ك"و" ك.ع.ا"و "ع.ا.ع" و"ي.ك.ع" بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ه.ا" كما شرعوا فى قتل المجني عليه"ا.ع" والمجنى عليها"ه.م" بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين مصطفى محمد سلطان ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فترصدوا له فى أحد الأماكن واطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية حتى لقى مصرعه في الحال كما تم إصابة المجنى عليهما بطلقات نارية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.