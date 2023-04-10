القوى العاملة بكفر الشيخ: إنذار منشآت لعدم استيفائها شروط السلامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال حازم على حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، إنه جرى تنظيم حملات بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المنشآت، تم إنذار 20 منشأة تضم كل منهم أكبر من 50 عامل، لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، كما تم إنذار 181 منشأة، بكل منها بها أقل من 50 عاملا.

وأضاف حازم حسن، في بيان له، تم عمل ترخيص مزاولة مهنة لـ 670 حالة، وتم عقد دورتي خياطة وتفصيل لـ25 متدربة، ودورة تبريد وتكييف لـ15متدربا، وجر تنظيم دورة صيانة اجهزة منزلية لذوي الهمم لـ10 متدربين، وتم تحرير 51 محضر عمل، كما تم تشغيل 567 شاباً من أبناء المحافظة، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 51 من ذوي الهمم،وصرف 2 مليون و523 ألفاً و500 جنيه منح رعاية إجتماعية لـ 5074 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية،وتقديم رعاية صحية لـ 15 عامل من المسجلين قيمتها 52 ألف جنيه.