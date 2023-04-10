اليوم السابع
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العثور على جثة طافية بالترعة الإبراهيمية فى أسيوط

الإثنين، 10 أبريل 2023 02:56 م
العثور على جثة طافية بالترعة الإبراهيمية فى أسيوط جثة
أسيوط- هيثم البدرى

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط جثة طافية أعلى سطح المياه بالترعة الإبراهيمية أمام مدخل قرية بني رافع بعد بلاغ من أهالي القرية بالعثور عليها.

وكانت مديرية أمن أسيوط  تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة منفلوط  بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية أعلى سطح المياه بالترعة الإبراهيمية أمام مدخل قرية بني رافع التابعة إلى مركز منفلوط، وبالإنتقال وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وقوة من قسم شرطة منفلوط تبين صحة البلاغ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من مياه الترعة الإبراهيمية، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى م. م. ن يبلغ عمره 28 عاما، مقيم بقرية بهيج.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

 

 


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