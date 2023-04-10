الصحة: ممارسة الرياضة تقلل فرص الإصابة بسرطانى القولون والثدى بنسبة تصل لـ25%

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الرياضة تقلل فرصة الإصابة ب سرطان القولون والثدي بنسبة 21 % إلى 25% لذلك احرص على ممارستها باستمرار.

وأضافت وزارة الصحة ، أن ممارسة الرياضة مهمة فى شهر رمضان، حيث إنها ضرورية للحفاظ على الصحة بشكل عام ومنع زيادة الوزن.

وتابعت: هناك العديد من التمارين التي يمكن ممارستها في رمضان من أبرزها :

الجري: يمكن ممارسة الجري خلال شهر رمضان سواء في الأماكن المخصصة للتمارين الرياضية أو باستخدام جهاز المشي الكهربائي.

المشي: يعد المشي أيضًا من أفضل الرياضات التي يمكن ممارستها خلال الشهر الكريم ، فهي رياضة خفيفة ويسهل ممارستها في أي مكان.

التمارين الخفيفة: ينصح بحضور التمارين الخفيفة التي تساعد على تحريك جميع عضلات الجسم للحفاظ على مرونتها.

يمكنك ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة قبل الإفطار، أو الذهاب إلى النادي الرياضي في رمضان بعد ساعات قليلة من الإفطار.

الأنشطة والهوايات المفضلة: يعد شهر رمضان فرصة جيدة لممارسة بعض الأنشطة الرياضية المفضلة لديك ، مثل ركوب الدراجات ، بعد اختيار أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان ، سواء قبل الإفطار أو بعد الإفطار.