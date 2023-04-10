الصحة تكشف التحاليل الطبية اللازمة للأم أثناء فترة الحمل لمنع نقل أى مرض للجنين

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل الطبية الهامة التى يجب على المرأة الحامل عملها خلال فترة الحمل، لمنع انتقال العدوى للجنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التحاليل اللازمة للأم بفترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين) تتمثل فى :-

- تحليل بكتيريا الزهري

- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي ب (HBV)

- تحليل فيروس نقص المناعة البشري (HIV)

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن التحاليل متوفرة في كل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

أكد الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.