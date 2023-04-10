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الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسائل مسلسل رسالة الإمام فى الحلقة الثامنة عشرة

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:57 ص
الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسائل مسلسل رسالة الإمام فى الحلقة الثامنة عشرة الشيخ خالد الجمل ورسالة الإمام
كتب ــ لؤى على

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قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "رسائل الإمام"، شهدت عدة رسائل يمكن تلخيصها فيما يلى: 
 
1- الرسالة: "إذا كثرت الأمور فابدأ بأهمها"
- الخلاصة: (المسلم يرتب أولوياته دائما فالعشوائية ليست من الدين).
 
2- الرسالة: الشافعى يقول "كل ما أطلبه من الله أن يطول العمر حتي أكتب وأن يطول الزمان بما نكتب".
الخلاصة: (الفقه الإسلامي تم تدوينه بعناية شديدة استمرت ووصلت لنا بالتدوين والحفظ) .
 
3- الرسالة: "تلاميذ الشافعي يطالبونه بتدوين ما ألفه في العراق [الكتاب البغدادي] في مصر ليكون دليلا فقهيا لهم فيرفض ويقول " في مصر .. أعيد النظر فيه".
الخلاصة: (الفقه يتغير بتغير المكان والزمان فما صلح لبلد ما قد لايصلح  لبلد آخر).
 
4- الرسالة: "الشافعي يشهد عقد زواج في حضور ولي العروس وشهود عدول فيوقف العقد ويسأل :"هل استأذنتم العروس أولا؟".
الخلاصة: (الإسلام يحترم رأي المرأة في كل شؤونها شأنها شأن الرجال تماما).

رسالة الامام

الشيخ خالد الجمل

الشركة المتحدة

الشافعى



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