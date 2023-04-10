وأوضح "المواش" - فى بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو جزءٌ من المشروعات الضخمة المقدَّمة للمسلمين بالعالم فى شهر رمضان الكريم، مما يجسّد حرص القيادة السعودية على اجتماع المسلمين فى أجواءٍ روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.

من جانبه، بين مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف أن البرنامجين يستهدف أكثر من 23000 صائم، بتوزيع ألفي سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم وكذلك التمور، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها على الجالية المسلمة، وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في ولايات جمهورية الأرجنتين، وكذلك شمل البرنامجين الدول الأخرى كالأوروجواي والباراجواي والبرازيل.