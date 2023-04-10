السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق محدود في وحدة سكنية بعمارات الأوقاف بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بعمارات الأوقاف.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات أو خسائر بالأرواح.



