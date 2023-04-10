السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل مقابل فدية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.ص.ن" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بخطف الطفل المجنى عليه "م.ح"مقابل فدية بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج الطفل إلى أحد الأماكن وخطفه فى سيارة وطلب فدية قدرها 500 ألف جنيه من أسرته مقابلة إطلاق سراحه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر والحشيش والهيروين على نطاق واسع وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبحوزتهما كميات من قطع الحشيش وتذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ت"و"م.ا" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200الف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين والحشيش والشابو كما عليهما بالحبس عامين بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.