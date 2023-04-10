السجن المؤبد لعامل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ا.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهم وقام بتهديده بسلاح واستولى منه على متعلقاته الشخصية ونقوده وفر هاربا،

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين مصطفى محمد سلطان ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد. تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فترصدوا له فى أحد الأماكن واطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية حتى لقى مصرعه في الحال كما تم إصابة المجنى عليهما بطلقات نارية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ع.ك"و" ك.ع.ا"و "ع.ا.ع" و"ي.ك.ع" بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ه.ا" كما شرعوا فى قتل المجني عليه"ا.ع" والمجنى عليها"ه.م" بدائرة مركز طهطا.