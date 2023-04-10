اليوم السابع
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تحت شعار 100 مليون شجرة ..

الزراعة تعلن انطلاق معرض زهور الربيع 13 مايو بالمتحف الزراعي

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:42 م
الزراعة تعلن انطلاق معرض زهور الربيع 13 مايو بالمتحف الزراعي زهور الربيع - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي انطلاق معرض زهور الربيع في نسخته رقم 90 ، يوم 13 مايو ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
 
أضاف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن شعار المعرض هذا العام "100مليون شجرة" وسيتم توفير  جميع أنواع شتلات الاشجار "الخشبية ،الزينة، المثمرة" بسعر التكلفة.
 
وأوضح عزوز أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعه  سنويا وعلى مدار 90 عاما حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
 
وأكد عزوز ان المعرض يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث  وكذلك يضم مستلزمات الانتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية.
 
 

معرض زهور الربيع

وزارة الزراعة

المشاتل

الارشاد الزراعى



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