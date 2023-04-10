الداخلية تضبط مدير مصنع لإنتاج الطحينة من بودرة السيراميك فى الجيزة

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج الطحينة، بدائرة مركز شرطة الصف، بالغش والتدليس وإنتاج (طحينة) من بودرة السيراميك وقشر الفول السودانى والسمسم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية تم استهداف المصنع، وأمكن ضبط المتهم وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (5 أطنان بودرة سيراميك بدون بيانات – 5 أطنان قشر وكسر فول سودانى – 2,500 طن سمسم – 1 طن دقيق – 200 لتر زيت طعام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.