الداخلية تأذن لـ42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 42 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد فرنسي من أصل كاريبي خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كشف بالأسماء 1







كشف بالأسماء 2

قرار بإبعاد فرنسي