وأشاد "فقي" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الاثنين، بالعمليات الفعالة التي تجريها قوات الشرطة الوطنية لحماية أرواح وممتلكات الشعب الصومالى .

وأشار إلى أن قوات الشرطة بمحافظة بنادر نجحت فى تنفيد خطة تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة، والتي شعر بها المواطنون على نطاق واسع في مواجهة مختلف العصابات التي كانت ترتكب أعمالاً مناهضة للأمن .

