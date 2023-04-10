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الحكومة: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء من 20 إلى 25 أبريل الجارى

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:23 م
الحكومة: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء من 20 إلى 25 أبريل الجارى الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

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