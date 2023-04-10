اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 09:08 ص
أكرم القصاص
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الجيش الصومالى يستعيد مدينة جلعد الاستراتيجية من حركة الشباب الإرهابية

الإثنين، 10 أبريل 2023 08:00 ص
الجيش الصومالى يستعيد مدينة جلعد الاستراتيجية من حركة الشباب الإرهابية الإرهاب فى الصومال
ا ش ا

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أعلن الجيش الصومالى استعادة مدينة جلعد الاستراتيجية بولاية "غلمدغ" وسط الصومال، من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد قائد الجيش الصومالى، أدوا يوسف راغى، أن عناصر الحركة فروا من المدينة قبل وصول قوات الجيش التى تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التى يتواجد فيها عناصر الحركة.

وكان الجيش الصومالى قد تمكن فى الفترة الأخيرة من تحرير عدة مناطق من سيطرة عناصر حركة "الشباب"، من ضمنها منطقة عيل على هيلى التابعة لإقليم جلجدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.

وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد معارك ضد عناصر حركة "الشباب"، الذين تبنوا العديد من الهجمات التى أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.


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