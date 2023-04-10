التحريات تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بالبدرشين

كتب ــ بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث غرق شاب بنهر النيل في البدرشين، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثة الضحية، ونقلها إلى مستشفى البدرشين، وحدد رجال المباحث هوية الشخص الغارق، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.