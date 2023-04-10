اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 02:37 م
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البورصة المصرية إجازة يومى الأحد والإثنين بمناسبة عيدى القيامة وشم النسيم

الإثنين، 10 أبريل 2023 02:25 م
البورصة المصرية إجازة يومى الأحد والإثنين بمناسبة عيدى القيامة وشم النسيم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يومي الأحد، والإثنين الموافق 16، 17 أبريل الجاري، إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

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