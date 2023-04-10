البورصة المصرية إجازة يومى الأحد والإثنين بمناسبة عيدى القيامة وشم النسيم

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يومي الأحد، والإثنين الموافق 16، 17 أبريل الجاري، إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.
البورصة المصرية إجازة يومى الأحد والإثنين بمناسبة عيدى القيامة وشم النسيمالإثنين، 10 أبريل 2023 02:25 م
البورصة المصرية
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