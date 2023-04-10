الأقمار الصناعية: انخفاض ملحوظ بالحرارة على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم ما يلى:

القاهره الكبرى 26 درجه مئوية.

الوجه البحري 26 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد 30 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، مع محمود فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على محافظة البحر الأحمر ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة ، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على وسط وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة .