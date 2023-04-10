وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحى فى البطن والصدر، وشابان آخران فى الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء أحدهم فى وقت لاحق.

وبارتقاء الشاب فى مخيم عقبة جبر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجارى إلى 96 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.