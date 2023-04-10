ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 16743 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2899 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 19958 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 6932 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل

إلى مستوى 4420 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.71 مليون وثيقة بدلًا من 2.705 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 1.2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 30.2 ألف سهم، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 393.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية 40 ألف سهم، مليون سهم، 907.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 13.2 ألف سهم.