إصابة 6 أشخاص بحوادث متفرقة فى محافظة الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في طريق أبو حماد - الزقازيق، أمام قرية صفط الحنة بمركز أبو حماد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك في طريق أبو حماد - الزقازيق، أمام قرية صفط الحنة في مركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتم تقديم الإسعافات اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.



كما أصيبت سيدتين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة بهما في الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة مدينة بنها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح وتقديم الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح بوصول سيدتين مصابتين، الأولى بكسر مضاعف في القدم اليسرى، والثانية مصابة بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة.



وتبين حدوث إصابة المصابتين إثر وقوع حادث تصادم سيارة بهما في الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة بنها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

