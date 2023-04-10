اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 01:37 م
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إصابة 3 شباب فى حادث سير على الطريق الزراعى ببنى سويف

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:15 م
إصابة 3 شباب فى حادث سير على الطريق الزراعى ببنى سويف اسعاف
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 شباب اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق مصر ـ أسوان الزراعي أمام مدخل قرية باروط بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية باروط أسفر عن إصابة 3 شباب.
 
ونقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف كلا من: بلال رجب سيد 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى مع اشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالرحمن محمد حسن  20عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، محمود رمضان حمزة ٢٢ عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.
 

 


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