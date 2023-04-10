أول عملية جراحية لتطويل أوتار الطرفين لمصاب بشلل دماغى فى مستشفى جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن إجراء أول عملية جراحية بنجاح فى مستشفى الجراحات الجديد، لتطويل أوتار الطرفين السفليين لطفل مصاب بشلل دماغي وتشوه في الطرفين السفليين واعوجاج في القدمين.

أشاد الدكتور محمود ذكى بدقة ومهارة الفريق الطبي المشارك فى إجراء الجراحة، مثمنا جهود كافة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين فى بالمستشفيات الجامعية فى خدمة المرضى فى محافظات وسط الدلتا موضحا ان نجاح الجراحة يأتى نتاج التجهيزات الطبية المتميزة بمستشفى الجراحات الجديد التي تضاهى المستشفيات العالمية.

أضاف رئيس الجامعة أن قياس أداء المستشفيات الجامعية تضاعف مرتين خلال عامين مما يعكس جودة الأداء بالمستشفيات الجامعية، موصياً الأطقم الطبية بتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى للمرضى.

أعرب الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن خالص شكره للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لدعمه الدائم لقطاع المستشفيات الجامعية، مثمناً جهود الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى الجديد التي تعد صرحاً طبياً يضم 750 سريراً 80 سرير عناية مركزة جراحية و١٨ غرفة عمليات وتعتبر وحدة المناظير بالمستشفى من اكبر الوحدات مقارنة بمثيلاتها على مستوى الشرق الأوسط.

ومن جانبه وجه الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الشكر للاطباء وهيئة التمريض على الجهد المبذول وتحت ضغط تضاعف عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الطبية.