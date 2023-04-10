اليوم السابع
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أوقاف المنوفية: 374 مسجدا للاعتكاف خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:00 ص
أوقاف المنوفية: 374 مسجدا للاعتكاف خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان اعتكاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من تحديد المساجد، التى سيتم بها الاعتكاف خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان عقب اعتمادها من قبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد 374 مسجد بجميع أنحاء قرى ومدن المحافظة، بواقع مسجد عن كل قرية من قرى مراكز محافظة المنوفية.
 
وأكد الخطيب أنه يتم يوميا ملتقى فكرى بمسجد الأنصارى بإدارة أوقاف شبين الكوم والذى يعد من أكبر مساجد على مستوى المحافظة.
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه يتم يوميا تنظيم الملتقى الفكرى بحضور أستاذ دكتور من جامعة الأزهر.
 
وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه يتم توزيع صكوك اللحوم على الأسر المستحقة بالتعاون بين محافظة المنوفية، ومديريتى الأوقاف والتضامن، وتم توزيع 2 طن لحوم وسوف يتم خلال الأيام القادمة لحوم على الأسر المستحقة، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم تحديد المساجد التى سيتم بها الاعتكاف وصلاة والتهجد.
 

محافظة المنوفية

أوقاف المنوفية

وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية

الاعتكاف

مساجد المنوفية

شهر رمضان



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