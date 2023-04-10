أوقاف البحيرة: تخصيص 265 مسجدًا للاعتكاف و2293 ساحة لصلاة العيد

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، على وجود خطة دعوية متكاملة خلال شهر رمضان المبارك بكافة مساجد المحافظة، مشيرًا إلى أن خطة مديرية الأوقاف خلال شهر رمضان، تضم إقامة الشعائر ومنها صلاة التراويح والتهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى، وذلك لرفع مستوى الوعى الدينى، ونشر قيم الإسلام الوسطى بين المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تقرر فتح عدد من المساجد للاعتكاف فى أواخر شهر رمضان، ويبلغ عددها 265 مسجدًا بكافة مراكز محافظة البحيرة، فيما يبلغ عدد المساجد التى يقام بها صلاة التهجد 365، بالإضافة إلى فتح 476 ساحة لإقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه تقرر الموافقة على 2293 ساحة لاقامة شعائر صلاة عيد الفطر تحت أشراف كامل من وزارة الأوقاف.

وبالنسبة للملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان المبارك، أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لإقامة عدد كبير من الملتقيات الفكرية والدعوية بالمساجد الكبرى بمراكز المحافظة ومنها مسجد التوبة والهداية وأبو الريش والحبشى بمدينة دمنهور، مضيفًا أن الملتقيات الفكرية يحاضر بها عدد من رموز الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف أن المحاضرات الفكرية التى تعقد بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك تتنوع ملفاتها ومنها محاضرات وندوات عن أخلاق الصائمين ومكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية وقيم الأدب والاحترام فى الإسلام.

وعن حملات التعقيم والنظافة بالمساجد خلال شهر رمضان الكريم قال الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف أن هذه الحملات تأتى وفقا لمبادرة وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه شرف كبير لكل العاملين فى الأوقاف المشاركة فى هذه المبادرة للحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى داخل أكثر من 15 ألف مسجد وزاوية بمناطق محافظة البحيرة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الحملات تشمل نظافة أسطح المساجد ودورات المياه فضلا عن صحون المساجد وذلك خلال شهر رمضان الكريم والوقوف على الجاهزية الكاملة لبيوت الله تعالى.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن خطة دعوية خلال شهر رمضان تضم عدد كبير من المحاضرات والملتقيات الدينية، وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المساجد أصبحت مراكز لبناء الوعي الرشيد ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأن التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد والذي تم خلال الفترة الماضية سوف يتضاعف في شهر رمضان المبارك.

مشيرًا إلى أن المساجد بجميع محافظات الجمهورية ستقام بها إقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل من اعتكاف،نائب محافظ البحيرة وصلاة التهجد،وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى بالمحافظات، إضافة إلى عقد ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة، مؤكدًا أن مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه، ولا سيما بين النشء والسيدات.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن ببيوته سبحانه وتعالى خلال الشهر الكريم، وأنها ستعمل بأقصى ما تملك على أن يكون هذا الشهر الكريم شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة بإذن الله تعالى.

يذكر أن مساجد محافظة البحيرة قد شهدت حملات مكثفة للنظافة والتعقيم ورفع كافة المخلفات بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم .

وتستمر الحملات بكافة المساجد والزوايا بالمدن والقرى المختلفة على مدار شهر رمضان لتضم النظافة الدورية للمساجد وكذلك نظافة أسطح المساجد وإزالة أي مخلفات بالمساجد أو ملحقاتها ونقل المعدات المكهنة إلى مخازن مديرية الاوقاف.

أشرف على حملات النظافة الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة والشيخ حامد خليفه عيسوي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ يحى عبد العاطى القيادى بمديرية الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر وتوقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة.