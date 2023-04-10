اليوم السابع
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أزمة بين إيلون ماسك و"BBC" بسبب "التمويل الحكومى"

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:03 ص
أزمة بين إيلون ماسك و"BBC" بسبب "التمويل الحكومى" إيلون ماسك
كتبت:ـ نهال أبو السعود

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وصف ايلون ماسك هيئة الإذاعة البريطانية بأنها من بين المنظمات الإعلامية الأقل تحيزًا بعد أن اعترضت الشركة على وصف منصة تويتر لها بـ"وسيلة اعلام ممولة حكوميا".

قالت بي بي سي، إنها تحدثت إلى شركة التواصل الاجتماعي حول التصنيف على حسابها الرسمي لحل المشكلة في أقرب وقت، وأصدرت بيانا قالت فيه: "إن بي بي سي كانت وستظل دائما مستقلة يتم تمويلنا من قبل الجمهور البريطاني من خلال رسوم الترخيص ".

منذ عام 1927، عملت هيئة الإذاعة البريطانية من خلال ميثاق ملكي متفق عليه مع الحكومة ينص على أن الشركة "يجب أن تكون مستقلة"، خاصة فيما يتعلق بـ"القرارات التحريرية والإبداعية، والأوقات والطريقة التي يتم بها توفير مخرجاتها وخدماتها، وفي الإدارة من شؤونها ".

ووفقا للتقرير يدفع البريطانيون رسوم ترخيص بقيمة 159 جنيهًا إسترلينيًا كل عام لتمويل إنتاج الشركة، ويتم تحديد الرسوم من قبل الحكومة ولكن يتم دفعها من قبل الأسر الفردية.

وردًا على الشكوى، سأل ماسك: "هل تصنيف تويتر لها دقيق؟"، وبدا أنه يشير إلى أنه يفكر في تقديم تسمية من شأنها أن ترتبط بمصادر التمويل الدقيقة.

وكتب ماسك في رسالة بريد إلكتروني لتوضيح تعليقاته السابقة: "نحن نهدف إلى أقصى قدر من الشفافية والدقة. وربما يكون الارتباط بالملكية ومصدر التمويل منطقيا. أعتقد أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون مدركة لذاتها وألا تدعي زورا الغياب التام للتحيز".

وأضاف: "جميع المنظمات لديها تحيز، وهذا واضح لدى بعضها أكثر من غيرها. ويجب أن أشير إلى أنني أتابع بي بي سي نيوز على تويتر، لأنني أعتقد أنها من بين الأقل تحيزا."

كما صنف تويتر الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR) على أنها "وسائل إعلام تابعة للدولة" ، وهي تسمية تمنح لوسائل إعلام تشمل RT الروسية ، وقالت NPR - التي تتلقى بعض الأموال من المؤسسات العامة ولكن تمويلها يأتي بشكل أساسي من مصادر مثل رعاية الشركات ورسوم العضوية - إنها ستتوقف عن التغريد من الحساب ما لم يتم تعديله.

 

 


تويتر

هيئة الإذاعة البريطانية

ايلون ماسك

تصنيفات تويتر

Twitter

بي بي سي



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