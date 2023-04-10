أخبار مصر.. الحكومة تنفى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تناول من خلاله بالمعلومات والمؤشرات "الشعاب المرجانية"، مشيراً إلى أهميتها الكبيرة للبشرية عموماً وللنظام البيئي البحري بشكل خاص، حيث تعد موطنًا لـ 25% من الأحياء البحرية رغم أنها لا تغطي سوى 2% من قاع المحيطات أو ربما أقل، كما ينتفع بها ملايين الأشخاص حول العالم من العاملين بالسواحل وبصيد الأسماك وقطاع السياحة، مضيفاً أنها في الوقت الراهن تواجه هذه الشعاب المرجانية العديد من الظروف الضاغطة، التي تُشكِّل تهديدًا وجوديًّا لها، وفي مقدمتها ارتفاع درجة حرارة الأرض الناتج عن تغير المناخ، للحد الذي أضحت معه نصف الشعاب المرجانية حول العالم مهددة بحلول عام 2035، في حال لم يتم احتواء التأثيرات الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ.

وزير النقل: نسابق الزمن لإطلاق الأسطول التجارى المصرى لخدمة تجارة مصر الخارجية زار المهندس كامل الوزير - وزير النقل ، مساء أمس، الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بمدينة نصر والتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين والعاملين بشركة السوبرجيت وتناول وجبة الإفطار معهم. إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدأت الإدارات والمديريات التعليمية إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ل صفوف النقل والشهادة الإعدادية على أن تبدأ الامتحانات بداية من 6 مايو المقبل، كما حددت الإدارات التعليمية مواعيد الامتحانات العملية والمستوى الرفيع للطلاب، كما وجهت المديريات التعليمية الطلاب بمتابعة جداول الامتحانات، وإعلانها من قبل المدارس على صفحاتها وأيضا وضعها فى أماكن ظاهرة بالمدرسة.